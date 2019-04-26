Edirne'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasına tepki gösterdi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasını kınadıklarını söyledi.

Gürkan, altı ay kadar önce Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Edirne'nin etnik nüfusunun dağılımını gösteren ve tarihini özetleyen "Edirne Planı" adlı çok dilli kitabını yayımladıklarını anımsatarak, "Kitap Macron'un ve Fransızların sözde Ermeni soykırımı iddialarının ne kadar boş, ne kadar gerçeklerden uzak ve ne kadar anlamsız olduğunu teyit ediyor." dedi.

Yayımladıkları kitabın içerisindeki bilgilerin, iddiaları asılsız kıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Sayın Macron tarihi doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsa Türk arşivlerine bakıp bunu Edirne'de görebilir. Edirne'nin 1918 tarihli haritasında mahalleleri gösteren çizimlere bakabilirsiniz. Müslüman Mahallesi, Rum Mahallesi, Yahudi Mahallesi ve Ermeni Mahallesi. Kilise, cami, sinagog..."