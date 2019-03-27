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Edirne’den Tekirdağ’a gelen tıra şok baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 23:46 | Son Güncelleme

Edirne’den gelen ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi otoban gişelerinde durdurulan tırın dorsesinde yaklaşık 1 kilogram skunk madde ele geçirildi.Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde Edirne İlinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Edirne’den gelen ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi otoban gişelerinde durdurulan tırın dorsesinde yaklaşık 1 kilogram skunk madde ele geçirildi.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde Edirne İlinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekiplerince Çorlu Otoban Gişelerinde durdurulan çekici ve dorsesinde yapılan arama neticesinde 920 gram Uyuşturucu Skunk maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü İ.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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