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  4. Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kaçak geçişe aracılık yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettiği tespit edilen 2'si Afgan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoyol gişelerinde M.E. ve M.S. idaresindeki iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D, R.S, N.C, G.B. ve M.Ş. ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen M.E, M.S, Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ Yunanistan

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