HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

09.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü'nde şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadı

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ndeki çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen anneler, dua edip, Kuran-ı Kerim okudu.

712f495e8fef6a6b1e8e0892e868e6ff

OĞLUM ASKERİNİ KURTARIRKEN ŞEHİT OLDU

Şehit annesi Emine Yavuz, "Anneler gününün yanı sıra oğlumun doğum günü bugün. Oğlum anneler gününün en büyük hediyesi. Çok gururluyum. Çok hayırlı bir evladım varmış. Oğlum askerini kurtarırken şehit oldu Şırnak'ta çatışmada. Bir askeri yaralanıyor; 'Babasına söz verdim onu kurtaracağım' demiş. Diğer askerler, 'Komutanım çıkma seni de vururlar' diyor ama oğlum gidip, askerini alıyor. Kucağında taşırken bir hain bomba atıyor. Üç askeriyle beraber şehit oluyor. Oğlum şehit olduğu için çok gurur duyuyorum. Öbür dünyada oğlum beni bekliyor. Nereye bakarsam onu görüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'nun yanıt: O zaman sen suçlusunKılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'nun yanıt: O zaman sen suçlusun
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
anneler günü

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.