EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Haber- Kamera: Enver ALAS / İstanbul,DHA

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitler için dualar edildi. Polisler, polis şehitliğindeki mezarları temizledi, ziyarete gelenlere de lokum ikram etti.

"ŞEHİT MESLEKTAŞLARININ MEZARINI TEMİZLEYİP, SULADILAR"

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladı. Mezar başlarında Kuranı Kerim okuyan şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı. Polis şehitliğinde ise polisler, ziyaretçilere lokum ikram etti. Ayrıca polisler, şehit meslektaşlarının mezarlarını hem temizledi hem de suladı.

ŞEHİT ANNESİ: SEVEREK ŞEHİT OLDU

Şehitliğe gelenlar arasında 2008 yılında Bingöl'de şehit olan Jandarma Er Serkan Özbakır'ın annesi Devlet Özbakır ve kardeşleri de vardı. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Özbakır, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen oğlunun acısının dinmediğini

söyleyerek, "Oğlum çatışmada şehit oldu. İlk gecesinde şehit oldu. Komutanı operasyona çıkmamasını söylemişti. Ama oğlum bilerek ve severek şehit oldu. Allah anneleri ağlatmasın. Devletimize zeval vermesin" dedi.