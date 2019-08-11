Murat SOLAK / İSTANBUL,( DHA) KURBAN Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri ve yakınları, mezar başlarında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Şehit aileleri ve yakınlarının bayramın ilk gününde doldurduğu şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehit aileleri ve yakınları, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelenler mezarları temizledi, çiçekleri suladı.

"KURBAN BAYRAMI HÜZÜNLÜ GEÇİYOR BİZİM İÇİN"

Hakkari Çukurca'da 2017 yılında şehit olan Halil İbrahim Gürel'in kabrini ziyarete gelen abla Duygu Gürel Şeker, "Kardeşim Hakkari'de 3 Eylül 2017'de şehit oldu. Bu ikinci senesi, çok üzgün ve kederliyiz. Bir taşı öpmek kadar kötü bir şey yok. Bunu atlatamadık, atlatacağımızı da düşünmüyorum. Allah tüm şehit aileleri ve gazi yakınlarına sabır versin. Gurur verici bir şey olduğu kadar çok zor bir şey. Kurban bayramı hüzünlü geçiyor bizim için. Kardeşim de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehit olmuştu. Kimseyi aramak içimden gelmedi bu bayramda. Çok iyi bir çocuktu. Evde fotoğrafları gördükçe her gün ağlayıp üzülüyoruz. Onunla çok güzel günlerimiz geçti" dedi.