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Edirnekapı Şehitliği'nde "18 Mart" anması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

  '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

Edirnekapı Şehitliği'nde "18 Mart" anması

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, (DHA) '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından, düzenlenen törende kara, deniz, hava ve polis şehitleri anıldı.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi ile askeri ve emniyet personelin yanı sıra gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar okundu. Başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri anıta çelenk koydu.

"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"
Vali Yerlikaya anıt özel defterini imzalayarak, "Vatan, bayrak ve namus uğruna canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin, bu uğurda gazi olma şerefine erişmiş gazilerimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının, Çanakkale Deniz Zaferini 104. yıl dönümü 18 Mart Şehitlikleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin" dedi.

"NUR İÇİNDE YATSINLAR"
Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ise, "1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Türklerin ve bu toprakları kanlarıyla toprak yapan bütün şehitlerimizden başlayarak yüzyıllardır bu toprakları korumak için verilen binlerce şehitlerimizi hiç unutmayacak ve daima yüreklerimizde yaşatacağız. Nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı. Törenden sonra şehitlikler ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

(FOTOĞRAF)

Edirnekapı Şehitliği'nde Edirnekapı Şehitliği'nde Edirnekapı Şehitliği'nde Edirnekapı Şehitliği'nde

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