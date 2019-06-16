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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BABALAR GÜNÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Edirnekapı Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Edirnekapı Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar çocuklarının mezarına su döktü, dualar etti. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla şehitliğe gelerek babalar gününde şehitlere dualar etti.

"ÖZEL GÜNLER BİZE ÇOK ACI VERİYOR"
1995 yılında izinden döneceği günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür. Benim tek oğlumdu. Tunceli'de 18 arkadaşıyla beraber şehit oldu. Özel günler bize çok acı veriyor. Herkesin oğlu babasının evine gidiyor, babasının elini öpüyor sarılıyor. Bizim oğlumuza ihtiyacımız olduğu zaman şehit oldu. Bize şerefini bıraktı. O bize gelemedi biz ona geldik.

"OĞLUM YAŞASAYDI GELİRDİ ELİMİ ÖPERDİ"
1996 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel "Kendimi çok hüzünlü hissediyorum. Oğlum yaşasaydı gelirdi benim elimi öperdi ben buraya gelmezdim. Ben her sene doğum gününde ve babalar gününde buraya geliyorum onunla beraber kutluyorum. Bir tane oğlumuz vardı bu vatan uğruna şehit verdik. Hepimiz askeriz bu vatan için" dedi.

"HEM ŞEHİT OĞLUMU HEM DE GAZİ OĞLUMU ZİYARETE GELDİM"
2008'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Musa Tikicieri'nin babası Ahmet Tikicieri " Arnavutköy'de oturuyorum Haftada üç gün geliyorum. Umudumuz. Allah bir daha böyle bir acılı gün kimseye göstermesin. Ateş düştüğü yeri yakar. Buruk bir babalar günü, bir oğlum gazi biri şehit. Buradan çıktıktan sonra gazi oğlumun yanına gideceğim. Hem şehit oğlumu hem de gazi oğlumu ziyaret etmeye geldim" dedi.

"MİLLİ DUYGULARIMIZI MÜMKÜN MERTEBE ÇOCUKLARIMIZA AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Babalar gününde iki çocuğuyla beraber Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden Necmettin Avcı "Bugün babalar günü, özel günlerde şehitliğimizi ziyaret ederiz. Bugünde babalar günü çocuklarımla beraber geldim. Şehitleri ziyaret etsinler çiçekleri sulasınlar bunun için geldik. Milli duygularımızı mümkün mertebe çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Normalde şehit yakınım yok ama çocuklarımıza manevi duyguları yaşatmamız gerekiyor. Ülke şehitler sayesinde ayakta" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Ziyarete gelenlerden görüntü
-Şehit babası Hasan Yüksel röp
-Şehit babası Ahmet Tikicier röp
-Şehit babası Yusuf Yorulmaz röp
-Şehit babalarının çiçekleri sulaması ve dua edilişi
-Genel ve detaylar

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