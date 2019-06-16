EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BABALAR GÜNÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)

Edirnekapı Şehitliği'nde babalar günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar çocuklarının mezarına su döktü, dualar etti. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla şehitliğe gelerek babalar gününde şehitlere dualar etti.

"ÖZEL GÜNLER BİZE ÇOK ACI VERİYOR"

1995 yılında izinden döneceği günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür. Benim tek oğlumdu. Tunceli'de 18 arkadaşıyla beraber şehit oldu. Özel günler bize çok acı veriyor. Herkesin oğlu babasının evine gidiyor, babasının elini öpüyor sarılıyor. Bizim oğlumuza ihtiyacımız olduğu zaman şehit oldu. Bize şerefini bıraktı. O bize gelemedi biz ona geldik.

"OĞLUM YAŞASAYDI GELİRDİ ELİMİ ÖPERDİ"

1996 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel "Kendimi çok hüzünlü hissediyorum. Oğlum yaşasaydı gelirdi benim elimi öperdi ben buraya gelmezdim. Ben her sene doğum gününde ve babalar gününde buraya geliyorum onunla beraber kutluyorum. Bir tane oğlumuz vardı bu vatan uğruna şehit verdik. Hepimiz askeriz bu vatan için" dedi.