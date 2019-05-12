Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü anneler günü

Ümit UZUN-Tuba KARA-Onur MERİÇ-/İSTANBUL, (DHA) ANNELER Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

“HİÇBİRŞEY BİZİ TESELLİ ETMİYOR”

Şehit Jandarma Er Dursun Özer’in annesi Aysel Özer (66), "Ben 38 yaşında şehit annesi oldum. Suçumuz günahımız aslanlar gibi çocuklar büyüttük, askere gönderdik. Biz vatanını milletini seven insanlarız. Nerede olursa olsun çıkar gelirdi, 'annem beni bekliyor' diye. Sözün bittiği yer. Acılarımızla baş başayız. Hiçbir şey bizi teselli etmiyor” dedi.

“BEN GELDİM ONA, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYA”

23 yaşında şehit düşen Doğan Ayaz’ın annesi Yıldız Ayaz (66), "Bir tane çocuğum vardı benim, bana bakacaktı. Ama buraya koydum. O gelecekti, ben geldim ona. Onu görmeye. Anneler gününü kutlamaya. O bana diyecek ya ama diyemiyor. O söylüyor da ben duymuyorum. Gelip taşa bak bak git. Taş ne yapıyor bize? Hiçbir şey. Benim çocuğum 1993’te şehit düştü. 93’den beri buralar doldu hep” diye konuştu.