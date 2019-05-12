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Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü anneler günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

ANNELER Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Ümit UZUN-Tuba KARA-Onur MERİÇ-/İSTANBUL, (DHA) ANNELER Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti. “HİÇBİRŞEY BİZİ TESELLİ ETMİYOR” Şehit Jandarma Er Dursun Özer’in annesi Aysel Özer (66), "Ben 38 yaşında şehit annesi oldum. Suçumuz günahımız aslanlar gibi çocuklar büyüttük, askere gönderdik. Biz vatanını milletini seven insanlarız. Nerede olursa olsun çıkar gelirdi, 'annem beni bekliyor' diye. Sözün bittiği yer. Acılarımızla baş başayız. Hiçbir şey bizi teselli etmiyor” dedi. “BEN GELDİM ONA, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYA” 23 yaşında şehit düşen Doğan Ayaz’ın annesi Yıldız Ayaz (66), "Bir tane çocuğum vardı benim, bana bakacaktı. Ama buraya koydum. O gelecekti, ben geldim ona. Onu görmeye. Anneler gününü kutlamaya. O bana diyecek ya ama diyemiyor. O söylüyor da ben duymuyorum. Gelip taşa bak bak git. Taş ne yapıyor bize? Hiçbir şey. Benim çocuğum 1993’te şehit düştü. 93’den beri buralar doldu hep” diye konuştu. 20 yaşında şehit düşen Levent Selamet’in annesi Feride Selamet (72) de “Elimizden bir şey gelmiyor. Ancak yanına vardığımız zaman inşallah kavuşuruz. Torunuma amcasının ismini verdik. İnşallah yaşı benzemez” dedi. “ANNELER GÜNÜNDE ALDIĞI MUMLARI 10 YILDIR SAKLIYORUM” Hakkari Çukurca’da 20 yaşında şehit düşen er Ümit Topçuoğlılar’ın annesi Safiye Topçuoğlılar (55), "Sözün bittiği yerdeyiz. Özlüyoruz. Bir tarafımız yok. Hep özlüyoruz, hep bekliyoruz. 15 günü vardı terhisine. İzine geldiğinde anneler günüydü. İki tane güzel mum almıştı. Getirdi anneler günün kutlu olsun demişti. Hala daha o mumları elbisesinin içinde saklıyorum. 10 yıl oldu. Onlara baktıkça ölüp diriliyorum” ifadelerini kullandı. 21 yaşında şehit düşen Cihan Elkan’ın annesi Fatma Elkan ise, “Onlar bize gelemiyor artık biz geliyoruz onlara. 26 yıldır devam. Evin bir tanesiydi. Hiç bitmeyen sürprizler yapardı. Son sürprizi de bu oldu. Askerden bana maaşını gönderiyordu. Oradan bana maaş gönderiyordu. Anne evimiz kira oraya eklersin diye” dedi.

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