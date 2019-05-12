Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü Anneler günü

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Asker, polislik gibi görevlerini yerine getirirken şehadet şerbeti içerek şehit olmuş vatan evlatlarının anneleri 12 Mayıs Anneler Gününde evlatlarının kabirlerine ziyaret ettiler. Edirnekapı Şehitliğine akın eden anneler evlatlarının mezarları başında duygusal anlar yaşadılar. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Uzman çavuş oğlu şehit olan Anne Bahriye Korkut, söyleyecek bir kelimesinin olmadığını ifade etti. Bahriye Korkut, “Allah hiç kimseye göstermesin. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bütün şehit annelerinin de. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oğlumun görevi uzman çavuştu” dedi.

“Sadece şehitliğin verdiği gurur var başka bir şey yok”

Yeğeninin mezarı başına gelen Gülay Akdeniz ise yeğenlerinin şehit olmadığını yaşadığını ifade ederek, “Ben teyzesi oluyorum. Şu an ablam burada yok. Aradan 3 yıl geçti hala hasta. Kendini düzeltemedi. Yani o ölmedi yaşıyor, biliyoruz. Ama tek şehit diye rahatız. Başka türlü değil. Sadece şehitliğin verdiği gurur var başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Bana cenneti bağışladı yavrum”

Şehit Annesi Meryem Beki oğlunun şehit olarak kendisine cenneti bağışladığını söyledi. “Bugün anneler günü. Anneler gününü bana cenneti bağışladı yavrum. Bir şey diyemeyeceğim. Allah kahretsin. İki çocuğu kaldı. Ne diyeyim hiçbir şey demiyorum. Ben onun yanına geldim. Evladıma geldim. Söyleyecek hiçbir şey yok” diye konuştu.

