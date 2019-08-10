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Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti - Şehit yakını Mustafa Durgun: - "Yeğenim Hakkari'ye dağıtım için giderken annesine 'Eğer ağlamayacağına söz verirsen, gideceğim. Otobüsle gidiyorum ama uçakla geleceğim. Dönüşüm muhteşem olacak. Şehit olacağım.' demiş. Hakikaten de öyle oldu. Cenazesini götürürken TEM Otoyolu, kıpkırmızı bayraklarla doluydu"

İSTANBUL (AA) - Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarlıkların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görüldü.

Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

Şehit ailelerinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar da mezarlıkları ziyaret ederek, dua etti.

Öte yandan, şehitliğin girişinde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi personeli, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. İBB Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasından da hoparlörden şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, Mobil Büfe Lojistik Destek Merkezinden ise ziyarete gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca, Türkiye Gaziler ve Şehit Ailesi Vakfı temsilcileri de şehitliğe gelen ailelerle sohbet edip, onların yanında olduklarını iletti.

- "Mübarek günlerde herkes şehitlerimizi ziyaret etsin"

1994'te Hakkari Çukurca'da şehit düşen yeğeni Hasan Çelik'i kabri başında ziyaret eden dayısı Mustafa Durgun, bayram arifeleri gibi mübarek günlerde sadece yakınlarının değil, herkesin şehitleri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Şehitlerin vatanları için canlarını feda ettiklerini dile getiren Durgun, şöyle konuştu:

"Yeğenim Hakkari'ye dağıtım için giderken annesine 'Eğer ağlamayacağına söz verirsen, gideceğim. Otobüsle gidiyorum ama uçakla geleceğim. Dönüşüm muhteşem olacak. Şehit olacağım.' demiş. Hakikaten de öyle oldu. Samandıra'da oturuyorduk. Cenazesini götürürken TEM Otoyolu, kıpkırmızı bayraklarla doluydu. Gerçekten de dönüşü muhteşem oldu. Bunun kadar muhteşem bir cenaze görmedim."

Vatandaşların şehitliklere daha fazla ilgili göstermesi gerektiğinin altını çizen Durgun, herkesin bayramını tebrik ederek, nice sağlıklı ve mutlu bayramlara erişebilme temennisinde bulundu.

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