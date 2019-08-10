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Edirnekapı Şehitliği’nde Kurban Bayramı arifesinde hüzün vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti.

Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlik havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçekleri suladı. Şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Mezar başlarında gözyaşlarını tutamayan şehit aileleri ve yakınları, bir bayram arifesini daha buruk geçirdi. Öte yandan şehitlik havadan drone ile görüntülendi.

“Buruk bayram oluyor”
Şehit Başçavuş İbrahim Yıldızlı’nın ağabeyi Necdet Yıldızlı, “Şehitlik herkese nasip olmaz. Biz Müslümanlar şehit olmak için yaşarız. Biz şehitlerin yüzü suyu hürmetine bu vatanda geziyoruz. Rahatça uyuyoruz. Allah binlerce şehidimize gani gani rahmet eylesin. Şehitlik güzel bir makam ama nihayetinde insanlar canlarından ayrılmış oluyor. Buruk bir bayram ama Allah’ın emri böyle” dedi.

“Askeriyeden geliyorlar, çocuğum geldi zannediyorum”
Şehit Piyade Komando Er Mehmet Uslu’nun annesi Emine Uslu, “Çok özledim. O kadar çok özledim ki bilmiyorum. Gidecek olan gençlerimiz rahatlıkla gitsin. Her bayram değil önceden Cuma ve Pazar günleri de geliyordum. Evlat bekliyoruz. Askeriyeden geliyorlar. Onları gelecekler diye bekliyorum. Çocuğum geldi zannediyorum” diye konuştu.

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