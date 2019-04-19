HABER

Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

İstanbul Edirnekapı’da metrobüs yoluna giren bir kadın, metrobüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs Durağı’nda meydana geldi.

İstanbul Edirnekapı’da metrobüs yoluna giren bir kadın, metrobüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine ilerleyen bir metrobüs, Edirnekapı Durağı’nda yola giren ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla birlikte metrobüs yolundaki trafik normale döndü.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
BAE casusları hakkında karar verildi!BAE casusları hakkında karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.