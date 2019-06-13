HABER

Edirneli atölye ustasının ünü sınırları aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Tarım aleti imalatçısı Mustafa Çınarkök, sanayi sitesindeki küçük atölyesinde ürettiği tarım makinelerini sipariş üzerine Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ihraç ediyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de tarım aleti imalatçısı Mustafa Çınarkök, sanayi sitesindeki küçük atölyesinde ürettiği tarım makinelerini Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere gönderiyor.

Sanayi sitesindeki atölyesinde pamuk ilaçlama makinesi, toprak işleme makinesi, balya makinesi imal eden Çınarkök, babasından öğrendiği mesleğini şimdi mühendis adayı oğluna aktarıyor.

Çınarkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye katkı sağlamak için yerli ve milli üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sipariş üzerine çeşitli ülkelerdeki çiftçiler için üretim yaptığını, en son Moritanya'dan talep geldiğini anlatan Çınarkök, "Moritanya'dan gelen üreticiler Edirne'de misafirimiz oldu. Balya makinesine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, bizden bu ürünü talep ettiler. Anlaşmasını yaptık biz de makinemizi tamamladık. Balya makinesi önümüzdeki hafta Afrika'da olacak." diye konuştu.

Kendisinin de üreticileri bilgilendirmek ve yerli balya makinesini test etmek için Moritanya'ya gideceğini ifade eden Çınarkök, şunları kaydetti:

"Ülkemize faydalı olanları yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Daha önce de komşu ülkemiz Yunanistan ve Bulgaristan ile Almanya'ya toprak işleme makinesi yaptık ve sattık. Yunanistan'dan bir üreticiye pamuk ilaçlama makinesi yaptık. Azerbaycan ve Kırgızistan'daki üreticilerle görüşmelerimiz de devam ediyor. Oğlum da üniversitede makine mühendisliği okuyor. Babamızdan öğrendiğimiz bu işi daha da geliştirerek devam ettireceğiz."

Çınarkök, bugüne kadar yaptığı 10 zirai makineyi çeşitli ülkelere kendisinin gönderdiğini ifade etti.

Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mutlu Çınarkök de dede mesleğini devam ettirmek istediğini, bu anlamda babasına tarım aleti üretimi konusunda yardımcı olduğunu ifade etti.

Çınarkök, üniversiteden mezun olduktan sonra işletmeyi büyütmek istediğini söyledi.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Yıl sonu gösterilerinde 'önde' ya da 'arkada' olan çocuk travma yaşayabiliyorYıl sonu gösterilerinde 'önde' ya da 'arkada' olan çocuk travma yaşayabiliyor
Trakya'nın akciğeri Istranca Ormanları için köylülerden doğa mücadelesiTrakya'nın akciğeri Istranca Ormanları için köylülerden doğa mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balya makinesi Tarım Aleti

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.