HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirneli esnaf araç içinden gelen sese koştu! Kahreden manzara, korkunç son

Edirneli esnaf araç içinden gelen sese koştu! Kahreden manzara, korkunç son

18.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de meydana gelen feci olayda çevredeki araçtan gelen havlama sesi polisi alarma geçirdi. Ukraynalı çiftin araç içinde bıraktığı iki köpekten birinin telef olduğu öğrenilirken, köpek sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Esnaf İsmail Hartamacı, gazetecilere, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11.00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi. Çift hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı. ​

Edirneli esnaf araç içinden gelen sese koştu! Kahreden manzara, korkunç son

Vize işlemleri için Edirne'de bulunan Vitaly Krasnolutski ve eşi, iki köpeklerini çalışır durumdaki araçlarında bırakarak Atatürk Bulvarı'ndaki Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğuna gitti. Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki iş yerlerini gezerek araç sahibini bulmaya çalıştı. Bu sırada köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜSLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Bir süre sonra koşarak aracın yanına gelen Vitaly Krasnolutski yanında anahtar olmadığını söyledi. İtfaiye ekiplerince camı kırılan araçtaki köpekler dışarı çıkarıldı.
Baygın vaziyetteki Cane Corso cinsi "Elvis" isimli köpek üzerine su dökülerek uyandırılmaya çalışıldı. Vitaly Krasnolutski de kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı.

AA-20220818-28676739-28676737-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeğin telef olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı. Çifte hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı.

AA-20220818-28676739-28676726-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

Esnaf İsmail Hartamacı, gazetecilere, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11.00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi.

AA-20220818-28676739-28676728-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

AA-20220818-28676739-28676730-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

AA-20220818-28676739-28676733-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

AA-20220818-28676739-28676734-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

AA-20220818-28676739-28676725-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

AA-20220818-28676739-28676738-EDIRNEDE_UKRAYNALI_CIFTIN_ARACTA_BIRAKTIGI_KOPEK_HAVASIZLIKTAN_TELEF_OLDU

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok fenomeni Mika Raun sokakta iddialı kıyafetiyle!TikTok fenomeni Mika Raun sokakta iddialı kıyafetiyle!
Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandıTürkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."

Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."

36 yıldır yolun 2 metre altında garajda bekletiliyor!

36 yıldır yolun 2 metre altında garajda bekletiliyor!

Otomobilini satmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Otomobilini satmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.