HABER

Edirneli esnaflar ‘Edirneli Fatih’ anısına padişah macunu dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefatının 538.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefatının 538. yılında, Edirneli esnaflar, "Bana Edirneli Mehmet deyin" diyen, ulu hakanın anısına vatandaşlara ve turistlere ’padişah macunu’ dağıttı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’nin gölgesinde, Fatih Heykeli ve Şahi Topları Sergi Alanı’nda toplanan esnaf, vatandaşların da katılımıyla, bir çağ açıp bir çağ kapatan Edirne doğumlu İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için dua etti.

"Allah mekânını cennet eylesin"
Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ’Edirneli Mehmet’i dualarla ve hayırlarla andıklarını söyledi. Dinar, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) müjdelediği o güzel komutan, cihan padişahı Edirneli Fatih Sultan Mehmet’in vefatının yıldönümü dolayısıyla burada vatandaşlara özel olarak hazırladığımız padişah macunu dağıtıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Biz onun hemşehrileri olmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.
Şekerlemeci Arif Meriç de “Edirneli esnaflar olarak kendisini her yıl anıyoruz. Hayrına ikramlar yapıp dağıtıyoruz. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.
Edirneli vatandaşlar ve kenti dolaşmak için gelen çok sayıda turist de Fatih Sultan Mehmet hayrına dağıtılan padişah macununa büyük ilgi gösterdi.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Başkan Dündar belediye personeliyle buluştuBaşkan Dündar belediye personeliyle buluştu
Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldıMisinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.