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Edirneli kadınlar, Emine Bulut cinayetini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut cinayetini ve kadına şiddeti protesto etti.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut cinayetini ve kadına şiddeti protesto etti.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, 'Edirne Kadın Dayanışması Platformu' adıyla toplanan bir grup kadın, Emine Bulut'un öldürülmesini ve kadın cinayetlerini protesto etti. Ellerinde 'Kadına şiddet geleceği karartır', 'Anneler ölmesin', 'Kadın katliamı isyanımızdır', 'Kadına şiddete hayır', 'İstanbul sözleşmesi uygulansın', 'Ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Edirne Belediye Meclisi üyesi Nuray Yılmaz Geldi, Emine Bulut'un kızının 'Anne ölmek istemiyorum' sözünün zihinlerden çıkmayacağını belirterek, "Yıllardır kadınlar evli oldukları veya boşandıkları eşleri tarafından canice katlediliyorlar. Hakimler takım elbise giyen veya pişmanlık dile getiren katiller hakkında çoğu kez iyi hal indirimi uyguluyor. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Türkiye 2011 yılında İstanbul'da imzaladığı 2014 Ağustos ayında yürürlüğe giren 'Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi-İstanbul Sözleşmesi' gereği kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek üzere tüm önlemleri almayı taahhüt etmiştir. Kadına şiddettin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, olaysız dağıldı.

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