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Edirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

EDİRNE Kadın Platformu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismara tepki gösterdi.

Edirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto etti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Kadın Platformu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismara tepki gösterdi.
Saraçlar Caddesi üzerinde toplanan Edirne Kadın Platformu üyeleri, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasını protesto etti. Platformu üyeleri, eylemde, bir okul çantasını cadde ortasına bıraktı. 'Tacize, tecavüze, çocuk istismarlarına karşı ses çıkarıyoruz' yazılı pankart açan kadınlar adına açıklamayı Eğitim-Sen Edirne Şubesi Kadın Sekreteri Kezban Demir okudu. Demir, şunları söyledi:
"Kadınlar olarak biz, bunun sadece münferit bir vaka olmadığını biliyoruz. Her güne bir taciz, istismar, tecavüz ya da şiddet haberi ile uyanıyoruz. Artık bu haberler canımıza tak etti. Türkiye'de kadınların yüzde 26'sı 18 yaşından önce evlendiriliyor, yüzde 10'u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Cinsel istismarın çocuklar üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan çeşitli etkileri bulunmaktadır. Çocuğun üstün yararı ile gelişme hakkını yok sayan, 'evlilik affı' adı altında anılan, aslında 'çocuk istismarı yasa tasarısı' olan tasarıdan acilen vazgeçilmelidir. Hiçbir çocuk bir yetişkin ile zoraki cinsel ilişkiye zorlanamaz. Çocuk istismarı meşrulaştırılıp, süreklileştirilemez. Cinsel istismarda cebir, şiddet ve rıza tartışması yapılamaz. Burada çocuğun rızası değil bir yetişkinin istismarı vardır. İstismarcıları koruyan değil, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı, güvenli bir ortamda büyüme hakkı gibi yükümlülüklerini yerine getiren düzenlemeler hayata geçirilmelidir."

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Edirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto ettiEdirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto ettiEdirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto etti

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