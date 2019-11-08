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Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:47 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, merkeze bağlı 26 köyden 97'si kadın, toplam 150 kişi, Belediye Başkanlığı organizasyonda bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amaçlı kermes düzenledi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, merkeze bağlı 26 köyden 97'si kadın, toplam 150 kişi, Belediye Başkanlığı organizasyonda bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amaçlı kermes düzenledi.

Edirne Belediyesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek için Saraçlar Caddesi'nde kermes düzenlendi. Kermese, kent merkezine bağlı 26 köyden toplam 97 kadın da yöresel ürünleriyle destek verirken, el emeği göz nuru eşyalar da Mehmetçik için satışa sunuldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tüm renklerinin Mehmetçiğe destek vermek için bir araya geldiğini dile getirdi. Kermese, belediye personeli, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı, Edirne Belediyesi'ne bağlı Emek Evi'nde bulunan kadınlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve Edirne esnafı da destek verdi.

Kermesin tek amacının Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Gürkan, "Edirne'nin ortak bir hedef, ortak bir amacı, ortak bir söylemi var; o da Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birliği ve vatanı savunmak için kahramanca, fedakarca çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe canı gönülden destek vermek. Dolayısıyla bu vatanın hiçbir karışını, hiçbir zerresini, hiçbir santimetrekaresini kim olursa olsun hiç kimselere bırakmaya niyetimiz yok. Vatanımızın birliğine, bütünlüğüne kastedecek kim olursa olsun; bizimle kana kan, dişe diş mücadele etmek zorundadır. Türk Milleti'nin her bir ferdi bu konuda azimlidir, kararlıdır, inançlıdır" dedi.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan da "Bugün çok anlamlı bir gün. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek amaçlı bir kermes düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri vatanın şerefidir, namusudur. Biz bu şeref ve namus için Edirne kadınları olarak bu kutsal amaçla destekte bulunuyoruz. Bu ülkeyi kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. Bugün burada da bu birlik ve beraberlikle bunun mesajını vermiş oluyoruz" diye konuştu.

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