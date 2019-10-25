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Edirneli mehteranlardan Mehmetçiğe asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, farklı mahallelerde yaşayan müzisyenlerin bir araya gelerek kısa süre önce kurduğu Tarihi Kırkpınar Mehteranları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, derneklerinin açılışını merkezde bulunan Atatürk Anıtı'nda konser verip, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, farklı mahallelerde yaşayan müzisyenlerin bir araya gelerek kısa süre önce kurduğu Tarihi Kırkpınar Mehteranları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, derneklerinin açılışını merkezde bulunan Atatürk Anıtı'nda konser verip, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.
Edirne'de müzisyenlerin mehteran geleneğini yaşatmak için kurduğu Tarihi Kırkpınar Mehteranları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri ilk etkinliğini Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirdi. Derneklerinin açılışını kutlama sebebiyle gerçekleştirdikleri etkinlikte mehteran takımı kısa bir konser verdi. Konser sonunda önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü selamlayan mehteran üyeleri, sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Mehteran ekibinin anıttaki mini konseri ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Dernek Başkanı Mümin Zurna, derneklerinin açılışı nedeniyle özel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Buraya gelişimizin sebebi, derneğimizin açılışı. Aynı zamanda ordumuzun başarısını da kutluyoruz. İkisini de birlikte kutlamak istedik. Bir süre beklemiştik, bugün uygun zaman olduğunu düşündük. Umarız derneğimiz amacına ulaşır ve güzel etkinliklere imza atar" diye konuştu.

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