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Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

RESİM ve fotoğraflarıyla Edirne'nin kültür ve sanat tarihine ışık tutan, ressam Tayyip Yılmaz, yaklaşık 70 resimlik 'Retrospektif' isimli sergiyle 89'uncu yaşını kutladı.

Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- RESİM ve fotoğraflarıyla Edirne'nin kültür ve sanat tarihine ışık tutan, ressam Tayyip Yılmaz, yaklaşık 70 resimlik 'Retrospektif' isimli sergiyle 89'uncu yaşını kutladı. Serginin açılışında Yılmaz mumları üflerken, binlerce resim ve fotoğraf arşivinin bulunduğu Kaleiçi'ndeki evinin müze olmasını istedi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda, sanatçı Tayyip Yılmaz'ın binlerce eserinin arasından seçilmiş 70 parçasından oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yılmaz'ın profesör iki oğlu, kendisi gibi resim meraklısı lise öğrencisi torunu, ailesi ve sanatseverler katıldı. Yılmaz'a saygı niteliğindeki etkinlikte ayrıca 89'uncu yaşı için doğum günü pastası kesildi. Yılmaz, mumları üflerken, binlerce resim ve fotoğraf arşivinin bulunduğu Kaleiçi'ndeki evinin müze olmasını diledi.
'İŞTE ARADIĞIM ŞEHİR BURASI'
Ressam Tayyip Yılmaz, Edirne'nin kendisi için vazgeçilmez bir şehir olduğunu, 89'uncu yaşında bu şekilde hatırlanmanın ise paha biçilemez olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "90'ıncı yaş günlerimdeyim. Bu günlere ne mutlu. Harikulade mutlu oldum. Bu güzellik, neşe bulunabilecek gibi değil. Buraları çok iyi tanıyorum. Edirne'ye ilk 1958'de geldiğimde İstasyon binasıydı. Buradan ata bindim ve giderken Meriç Köprüsü'nün üzerinde at arabasında ayağa kalkıp, 'işte aradığım şehir burası' dedim. O yıllardan bu yana gezmediğim sokağı, çekmediğim manzarası kalmamış gibidir. Bu resimler, 160 çerçeveli resim arasından seçilerek gelmiştir. Sergide 70 tane resim var. Daha çok resimlerim var. Ayrıca bir sergi de Osman İnci Müzesi'nde açacağım. Çok mutluyum" dedi.
'BİR MÜZEYE ÇEVRİLMESİNİ İSTİYORUM'
Emek sarf ettiği binlerce resim ve fotoğrafın heba olmaması için müze dileyen Yılmaz, "Bütün bunların arkasında eşim vardır. Bana her konuda yardımcı olmuştur. Çok minnettarım. Ayrıca gelinlerimiz, evlerini adeta resim galerisi haline getirmişlerdir. En beğendikleri resimleri alırlar, evlerinde sergilerler. Bunun bir müzeye çevrilmesini istiyorum. Yoksa binlerce fotoğraf ve resim heba olacaktır. Beni çok mutlu ettiniz. Resimlerim, kırsal resimlerdir. Tek ve çift insanlar göreceksiniz. Doğa içindeki insanın büyüklüğü, küçüklüğü orada çizilir. Çift görürseniz eşim ve benimdir" diye konuştu.
REKTÖR MÜZENİN SÖZÜNÜ VERDİ
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yılmaz'a müze için söz vererek, "1987 yılında Tayyip Yılmaz ile tanıştım. Sevgili Alper Yılmaz ile üniversitede ev arkadaşlığı yaptık. O günden itibaren çok iyi tanırım. Ahmet Yılmaz ile Trakya Üniversitesinde bir arada çalışma fırsatı buldum. Tayyip Yılmaz, Edirne'nin yaşayan bir efsanesidir. Fotoğraflarıyla, resimleriyle Edirne'yi yaşatan, farkındalığını sağlayan çok önemli bir değerdir. Sağlıklı nice uzun ömürler, daha nice eserler diliyorum. Müze konusunda da elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum" dedi.
Konuşmaların ardından törende pasta kesilerek Tayyip Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

FOTOĞRAFLI

Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı Edirneli ressam 89'uncu yaşını sergide kutladı

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