Edirneli şehidin eşi şehadet haberini İzmir’de aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 askerden Yarbay Rasim Sayın’ın şehadet haberi İzmir’de oturan eşine ulaştı.

TSK tarafından sürdürülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit düştü, 1 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada şehit düşen, Yarbay Rasim Sayın’ın (43), eşi Sevda Sayın ise şehadet haberini Kemalpaşa ilçesinde aldı. Sekiz Eylül Mahallesi’nde ikamet eden öğretmen Sevda Sayın’a şehadet haberi Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehit eşinin oturduğu evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Sayın’ın bir çocuğu olduğu öğrenilirken, acı haberi alan şehit eşi Sevda Sayın, sabah 4 uçağı ile birlikte şehidin memleketi Edirne’ye gideceği bildirildi.

