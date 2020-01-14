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  4. Edirne’li şehit son yolculuğuna uğurlandı

Edirne’li şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekâtında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade komanda Uzman çavuş Bayram Günay’ın cenazesi, Edirne’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekâtında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade komanda Uzman çavuş Bayram Günay’ın cenazesi, Edirne’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin annesinin feryadı yürekleri dağladı.
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekâtında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade komanda Uzman çavuş Bayram Günay’ın cenazesi, Edirne’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Tezcan ve Zumriye çiftinin iki oğlundan büyüğü olan Bayram Günay’ın cenazesi sabah saatlerinde Uzunköprü Devlet Hastanesi’nden alınarak ilçeye bağlı Dereköy’de bulunan evine getirildi. Şehidin cenazesini, annesi Zumriye ve babası Tezcan, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.
“Açın tabutu göreyim oğlumu”
Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Zumriye Günay ise “Açın tabutu göreyim oğlumu” diyerek sitem etti. köy mezarlığında düzenlenen cenaze namazının ardından Şehit Bayram Günay toprağa verildi. Köyde düzenlenen cenaze törenine askeri yetkililer Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

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