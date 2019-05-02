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Edirneliler dolu ve yağmura yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

EDİRNE'de aniden bastıran dolu ile ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Edirneliler dolu ve yağmura yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de aniden bastıran dolu ile ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, seyyar satıcılar tezgahlarını bırakıp kaçtı.
Edirne öğleden sonra aniden yağan dolu ve yağmura teslim oldu. Bir anda yağmaya başlayan doludan kaçan vatandaşlar, saçakların altları ile iş yerlerine sığındı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki seyyarlar satıcılar ise tezgahlarını bırakıp, kaçtı. Tezgahlardaki sebzeler de zarar gördü.
Dolunun arkasından gelen yağmur ise rögarların taşmasına neden oldu. Vatandaşlar sular altında kalan sokaklarda yürümek zorlanırken, bazı caddelerde trafik kitlendi. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun fırtına ile birlikte akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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Edirneliler dolu ve yağmura yakalandıEdirneliler dolu ve yağmura yakalandıEdirneliler dolu ve yağmura yakalandıEdirneliler dolu ve yağmura yakalandı

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