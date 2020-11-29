HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirneliler kısıtlamaya uydu, caddeler turistlere kaldı

Edirneliler kısıtlamaya uydu, caddeler turistlere kaldı

29.11.2020 01:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde yerel halkın kurallara uyduğu kent merkezinde bulunan Bulgaristanlı ve diğer turistlerin ise araçlarla gezip ardından konakladıkları otellere gittikleri görüldü.Korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde yerel halkın kurallara uyduğu kent merkezinde bulunan Bulgaristanlı ve diğer turistlerin ise araçlarla gezip ardından konakladıkları otellere gittikleri görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Araçların teker teker durdurulup kontrol edildiği denetim de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara tutanak tutuldu.
Caddeler turistlere kaldı
Kent merkezinde yerel halkın çoğunlukla kurallara uyduğu, alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen ve geceyi Edirne’deki otellerde geçirmek isteyen Bulgaristanlı ve diğer ülke vatandaşlarının ise kısıtlamanın başladığı saatlerde Edirne sokaklarında araçlarıyla seyir halinde oldukları görüldü. Her yerin kapalı olduğunu gören turist vatandaşlar konakladıkları otellere geri döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Erbaş, müftü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadıErbaş, müftü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Erbaş, İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Erbaş, müftü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

Dışişleri'nden, Fahrizade suikastine kınama

İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.