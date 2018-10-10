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Edirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

AYTEMİZ, "Motorcu Dostu Trafik" projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Asil Özbay’la Yol Deneyimleri" gezici etkinliklerine Edirne ile devam edecek.

Edirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ, "Motorcu Dostu Trafik" projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Asil Özbay’la Yol Deneyimleri" gezici etkinliklerine Edirne ile devam edecek.

Aytemiz, trafikte empati yaratma amacıyla başlattığı karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Motorcu Dostu Trafik’in Türkiye’yi kapsayan gezici etkinliklerine Edirne ile devam ediyor. "Asil Özbay’la Yol Deneyimleri" adını taşıyan söyleşi 12 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Point Park Cafe’de gerçekleşecek. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

TÜM SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaşıyor. İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan; ikinci ayağında Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin’de toplam bin 500 motosikletseveri bir araya getiren etkinliğin son etabında ise İzmir, Manisa ve Balıkesir’in ardından Edirne'de motosikletseverlerle bir araya gelinecek.

HEDEF, TRAFİKTE EMPATİYE KATKI SAĞLAMAK

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak, "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında planlanan diğer hedefler ise şu şekilde sıralanıyor:

-Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek.

-Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi çalışmalar yapılacak.

-Türkiye’de 600’ü aşkın ve her gün ortalama 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.

-Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda hassasiyetinin artırılması için çalışılacak.

-Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

-En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.

-Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerle ilgili görüşmeler yapılacak.

-Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.

(FOTOĞRAF)

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