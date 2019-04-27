Edirne'nin ciğer festivali rengarenk

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de 9. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin ikinci gününde yurt içi ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekipleri Meriç Köprüsü üzerinde geleneksel kortej geçişini gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ikinci gününde yurt içi ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekiplerinin de katılımıyla, tarihi Meriç Köprüsü üzerinden geleneksel yürüyüş yapıldı. Bando eşliğindeki yürüyüşe Edirneliler büyük ilgi gösterdi. Yürüyüş, festival kapsamında geçen yıl yapılan rekor denemesiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en büyük ciğer tavasının önünde sona erdi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, festivalin coşkuyla sürdüğünü belirterek, "Ciğercilerimiz ve misafir olarak katılan bando ekipleri ile birlikte tarihi Meriç Köprüsü’nden kortej geçişini gerçekleştirdik" dedi. Yürüyüşün ardından dev tava, sponsor bir firmanın ekran yüzü Açelya Akkoyun'un da katılımıyla yıkandı.

