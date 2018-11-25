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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluş canlandırmasında lise öğrencisi Yunus Ulaş, Vali Ekrem Canalp'e Türk bayrağını teslim ettiği sırada, heyecandan sözlerini unuttu. Resmi geçişte klasik otomobillerden biri, yolda kalırken, törene katılanlar ise bazı firmaların araçlarından atılan hediyeleri almak için birbiriyle yarıştı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu 96'ncı yıl dönümü etkinliklerine, Atatürk Anıtı'ndaki törenle başlandı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Yıldırım Pektaş ve siyasi parti temsilcileri ile Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından törenlere Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi. HEYECANDAN SÖZLERİNİ UNUTTU Törende Edirne'nin kurtuluşu da canlandırıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Lisesi'nin öğrencisi Yunus Ulaş, Türk bayrağını Vali Ekrem Canalp'e teslim etti. Bu sırada 'Bu bayrak ki içinde vatan vardır' dedikten sonra heyecandan 2 kez sözleri unutan öğrenciye, Vali Canalp yardım ederek, sözleyeceklerini hatırlattı. Bu anlar, protokol üyelerini güldürdü. Bayrak tesliminin ardından konuşan Vali Canalp, "Değerli Edirneliler, 96 yıl önce Şakir Paşa dönemin valisi aynen böyle bir heyecan yaşadı ve ben biliyorum ki 96 yıl önce Edirnelilerin yaşamış olduğu bu heyecanı, bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor. Bizler hepimiz bu gurur ve heyecanın içinde bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bu devletin, bu milletin ve bu vatanın bağımsızlığının en kutsal işareti olan bu bayrağı arkadaşlarıma göndere çekilmesi için teslim ediyorum" dedi. KLASİK OTOMOBİL YOLDA KALDI Gelen tebriklerin okunmasının ardından kurtuluş törenine, halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve resmi geçiş töreniyle devam edildi. Klasik otomobillerin geçişi sırasında 1966 model araç, benzin bitince protokolün önünde yolda kaldı. Çevredekilerin iterek ilerlettiği klasik otomobil, yol kenarına bırakıldı. Çeşitli firmaların görevlileri de araçlarla geçerken, törene katılanlara hediyelik eşya ve kentin lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi, aynalı süpürge ile tatlı attı. Edirneliler hediyeleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Bu sırada hediyelerden almak isteyen 2 kişi arasında çıkan tartışma, polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Zaman zaman ezilme tehlikesi geçiren ve caddeye çıkan çocukları da polis ekipleri uyardı.

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