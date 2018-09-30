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Edirne'nin Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Edirne'nin Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldı


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Anahtar Kelimeler:
bot batması Edirne Kayıp

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