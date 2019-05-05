Edirne'nin fethinin 658. yıl dönümü törenle kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin fethinin 658. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetih töreni dolayısıyla, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler, 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya geldi.

Edirne Valiliği ile Meriç İlkokulunun mehteran takımları, Osmanlı dönemini temsilen 2 atlının da yer aldığı kortejdekiler, stadyumun önünden Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Törenlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kortej geçişini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yüzbaşı Durmuş Bozkurt, bugün Edirne'nin fethinin 658. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek fethin Türk tarihinde önemli bir yeri ve anlamı olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı gösteri yaptı.

