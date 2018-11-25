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Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Edirnelilerin yaşadığı bu heyecanı bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor" - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Bu yurtta özgürce, bağımsızca yaşıyorsak, al bayrağımızı korkusuzca göklerde dalgalanıyorsa bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Yıldırım Pektaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Talat Paşa Asfaltı'nda devam eden törende, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı.
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- Heyecandan konuşamayan öğrencinin yardımına Vali yetişti

Temsili gösteri esnasında dönemin Edirne Valisi Şakir Bey'i canlandıran öğrenci Ulaş Kaya, Vali Canalp'a Türk bayrağını teslim ettiği sırada heyecandan ne söyleyeceği unuttu.

Öğrencinin heyecandan titrediğini gören Vali Canalp, öğrenciden mikrofonu alarak temsili tamamladı.

Türk bayrağını öperek teslim alan Vali Canalp, "Edirnelilerin yaşadığı bu heyecanı bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor. Bu gurur ve heyecan içerisinde bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün en kutsal işareti olan bu bayrağı arkadaşlarıma göndere çekilmek üzere teslim ediyorum." diye konuştu.

- "Bu millet vatanı ve istiklali için şehit olmuş bir millettir."

Belediye Başkanı Recep Gürkan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Edirne'nin kurtuluş bayramını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin verdiği kurtuluş mücadelesini anlatan Gürkan, "Türk milleti tarihi boyunca gerekmedikçe, milleti ve memleketi tehlikeye düşmedikçe, işgal edilmedikçe asla ve asla savaşa yeltenmemiştir. Bu yurtta özgürce, bağımsızca yaşıyorsak, al bayrağımızı korkusuzca göklerde dalgalanıyorsa bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Türk milleti bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde tıpkı Çanakkale'deki gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi 15 Temmuz'daki gibi gözünü kırpmadan bu vatan ve millet için canını vermeye hazırdır. Bu millet vatanı ve istiklali için şehit olmuş bir millettir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından oda, borsa, sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişi gerçekleştirildi, vatandaşlara süpürge, Edirne bebekleri, badem ezmesi ve kente özgü çeşitli hediyeler dağıtıldı. Zaman zaman çıkan izdihamı polis ekipleri engelledi.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde sergilenen dev dinozor heykeli ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği tarafından yaptırılan 2 metre uzunluğundaki dev ciğer tavası protokol ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Bu arada klasik otomobillerin kortej geçişi sırasında 1966 model bir otomobilin protokolün önüne geldiği sırada benzini bitti. Otomobil vatandaşların yardımıyla kenara çekildi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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