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Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Edirne Lavanta Tarla Günleri'nin açılışı Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Edirne Lavanta Tarla Günleri'nin açılışı Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi. Canalp, "Lavanta Edirne'de gerçekten turistik bir değer olarak gelişiyor ve Edirne'nin turizmine katkıda bulunmaya devam ediyor" dedi.
Edirne'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri Vali Ekrem Canalp'in katıldığı törenle başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde bulunan Lavanta Tarlası'nda düzenlenen açılış törenine Vali Canalp'e eşi Ayten Canalp, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de eşlik etti. Mor renkli lavanta tarlalarına giren ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini söyledi. Lavanta üretiminin başta Trakya olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Tülek, "Lavanta üretiminin başta Trakya bölgesi olmak üzere ülkemizde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde enstitümüzde lavanta üzerine araştırma çalışmaları yürütülmekte ve yapılan ön çalışmalar bu bitkinin bölgemizde başarılı bir şekilde yetiştirilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla lavanta üretiminde uluslararası alanda önemli bir aktör olacak potansiyelimiz mevcuttur" dedi.
'ÜRETİRKEN YÜKSEK DEĞERLİ ÇEŞİTLERE YATIRIM YAPMALIYIZ'
Vali Ekrem Canalp, lavantanın Edirne için turistik bir değer olduğunu, Edirne'nin turizmine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Lavantada dünyanın en büyük üreticisi şu anda Bulgaristan, yani bizim komşumuz. Bulgaristan'ın 2014 yılında enstitümüze yapmış olduğu ziyaret sonrasında Türkiye'de ve Edirne'de de yeni lavanta çeşitleri üretilmeye başlandı. Bu üretimi yapılırken dikkatli olmak gerekiyor. Atılacak her adımda mutlaka belli bir fizibiliteye göre hareket etmek, üretim yapmak gerekiyor. Günden güne Trakya bölgesinde de lavanta üretimi gelişiyor. Ancak burada dikkatli olmamız gereken bir husus var. Uluslararası piyasalarda geçerliliği olan, yüksek değer ifade eden lavanta çeşitleri üzerine yatırım yapmak ve dikim alanlarını da bu lavanta çeşitleri üzerine çeşitlendirmek" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp minik öğrencilerle birlikte lavanta tarlasını ziyaret ederek birlikte lavanta hasadı yaptı. Lavanta temalı el sanatları ve hediyelik ürünler standını gezen Vali Canalp, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ile birlikte lavanta çiçeğinden de yağ çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyorEdirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyorEdirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyorEdirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

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