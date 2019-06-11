Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Edirne Lavanta Tarla Günleri'nin açılışı Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi. Canalp, "Lavanta Edirne'de gerçekten turistik bir değer olarak gelişiyor ve Edirne'nin turizmine katkıda bulunmaya devam ediyor" dedi.

Edirne'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri Vali Ekrem Canalp'in katıldığı törenle başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde bulunan Lavanta Tarlası'nda düzenlenen açılış törenine Vali Canalp'e eşi Ayten Canalp, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de eşlik etti. Mor renkli lavanta tarlalarına giren ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini söyledi. Lavanta üretiminin başta Trakya olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Tülek, "Lavanta üretiminin başta Trakya bölgesi olmak üzere ülkemizde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde enstitümüzde lavanta üzerine araştırma çalışmaları yürütülmekte ve yapılan ön çalışmalar bu bitkinin bölgemizde başarılı bir şekilde yetiştirilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla lavanta üretiminde uluslararası alanda önemli bir aktör olacak potansiyelimiz mevcuttur" dedi.