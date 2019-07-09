Edirne'nin restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü, trafiğe kapatıldı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı ve Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmayla zemini yenilenecek tarihi köprü, yaklaşık 3 ay araç trafiğine kapalı kalacak. Geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosna köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.

Kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi'nin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca Köprüsü, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprülerinde restorasyon için akşam saatlerinde harekete geçildi. Zemini tamamen yenilenecek iki köprüden çalışmalar, ilk olarak Tunca Köprüsü'nden başlatıldı. Polis ekipleri, köprüye girişi iki taraftan da kapadı. Çalışmalardan habersiz birçok kişi de köprü girişinde kalarak, şaşırdı.

'KÖPRÜLERDE ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRER'

Restorasyonu gerçekleştirecek firmanın şantiye sorumlularından inşaat mühendisi Ali İhsan Gündüz, Tunca Köprüsü'ndeki çalışmanın 5 hafta süreceğini söyledi. İki köprüdeki çalışmaların tamamlanmasının yaklaşık 3 ayı bulacağını kaydeden Gündüz, "Bu köprünün restorasyonunu 5 haftada bitirmeyi düşünüyoruz. Meriç Köprüsü daha sonra yapılacak. En az 20- 25 gün de buranın döşemesinin prizinin alması gerekiyor, yeniden araç trafiğine açılması için. İkincisi için şu an bir süre söyleyemiyorum. Yarın kontrol mühendislerimizle beraber hasar tespiti yapılacak. Döşemenin hasar tespiti yapılacak, bölüm bölüm ayrılacak. Dolayısıyla biraz zaman alacak iş. Tahminen iki köprünün de bitmesi 3 ay sürer" diye konuştu.

'KIŞIN YAPILMASI İYİ OLURDU'

İki köprü arasındaki restoranın çalışanlarından Erdem Tavukçu ise "Köprüler kapandı tamam da biz nasıl para kazanacağız? Ödemelerimiz var, yapmamız gereken işler var. Dolayısıyla bu işlere de yansıyacak. Ne kadar çabuk biterse bizim için o kadar iyi. Keşke kışın yapılsaydı daha iyiydi. Tam yazın kalabalık zamanda, para kazanacağımız zamanda kapatılması kötü oldu" dedi.

Öte yandan Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistik işletmelerin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.