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Edirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ni birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Nehri köprüleri restorasyona alınıyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ni birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Nehri köprüleri restorasyona alınıyor.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ni birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü, 15 Temmuz 2019 gününden itibaren restorasyona alınarak, trafiğe kapatılacak. Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tarihi köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistlik işletmelerinin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesinde bulunan NATO Köprü'sünden sağlanacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köprülerin restorasyon çalışmalarına daha önce başlamayı planladıklarını ancak köprülerin çevresinde bulunan tesis sahiplerinin talepleri doğrultusunda çalışmayı ertelediklerini kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşmeler yaptıklarını belirten Canalp, "İşletme sahiplerinin, aktif dönemin sonunda Temmuz ayının ortasından itibaren bu işlem yapılırsa kendi işlerinin daha az aksayacağı noktasında bir talepleri oldu. O taleplerden dolayı başlamasını geciktirdik. İnşallah Temmuz 15'te çalışmalarımıza başlayacağız. Tadilat yapılırken tek taraflı kapatmanın teknik olarak sağlıklı sonuçlar vermeyeceği söyleniyor. Esnafımızın da talebi tek taraflı trafiğe kapatılması yönünde. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olacağı yönünde değerlendirmeler var" dedi.

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