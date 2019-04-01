Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de resmi olmayan sonuçlara göre Medrese Alibey Mahallesi'nde muhtarlığı kazanan Nesrin Çağlar (44), Edirne'nin tek kadın muhtarı oldu.

Edirne'de yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 24 mahallede muhtarlar belli olurken, Nesrin Çağlar ise tek kadın muhtar olmayı başardı. Seçim kampanyasını 'mahalleye kadın eli deyecek' sloganı ile yürüten Çağlar, 3 aylık seçim süreci boyunca sıkılmadık el bırakmadıklarını ifade etti. En yakın rakibine 210 oy fark atarak 1077 oyla Medrese Alibey Mahallesi'nin yeni muhtarı olan Nesrin Çağlar'ın 8 kişilik aza listesinde de 5 kadın üye bulunuyor.

Mahallede yaşayan komşularıyla muhtarlık görevine talip olmaya karar verdiklerini dile getiren Çağlar, "3 aydan beri çok çalıştık. Aza arkadaşlarımız, dostlarımız ve özellikle oğlumunda desteğiyle çok güzel çalışmalar yaptık. Sıkılmadık el bırakmadım. Herkese bire bir dokundum. Mahalledeki evleri iki kere gezdim. Vatandaşlarımızın destekleriyle başardım. Bundan sonra vatandaşlarımızla birlikte mahallemizin tüm sorunlarını çözüp, en iyi şekilde yaşamlarını sürdürmesine destek olacağız" dedi.

Tek kadın muhtar olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Çağlar, "Muhtarlık ek işim değil tek işim olacak. Edirne'de 24 mahalle var. Bu 24 mahallenin yönetimi için kadın adaylarımız oldu. Ancak içlerinden sadece ben seçilebildim. Geri kalan 23 mahallenin muhtarı erkek. Tek kadın muhtar ben seçildim. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Seçmenlerimin bana verdiği desteklerden dolayı çok mutluyum" dedi.

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