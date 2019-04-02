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Edirne'nin tek kadın muhtarı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre, 5 erkek rakibiyle girdiği yarışı birinci bitiren Nesrin Çağlar muhtar seçildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Nesrin Çağlar, kentteki 24 mahalle içinde tek kadın muhtar oldu.

Medrese Alibey Mahallesi'nde 5 erkek rakibine karşı yarışan 44 yaşındaki Nesrin Çağlar, aldığı 1077 oy ile en yakın rakibine 210 oy fark atarak kesin olmayan sonuçlara göre muhtar seçildi.

Edirne'nin tek kadın muhtarı olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapacağı hizmetlerle mahallesinde kadının gücünü göstermek istediğini söyledi.

Muhtarlık adaylığı kararını komşularıyla birlikte verdiğini dile getiren Çağlar, "Mahallede yaşayan arkadaşlarımızla bu göreve talip olmaya karar verdik. 3 aydan beri çok çalıştık. Aza arkadaşlarımız, dostlarımız ve özellikle oğlumun da desteğiyle çok güzel çalışmalar yaptık. Sıkılmadık el bırakmadım. Mahalledeki evleri iki kere gezdim. Vatandaşlarımızın destekleriyle başardım. Bundan sonra vatandaşlarımızla birlikte mahallemizin tüm sorunlarını çözüp, en iyi şekilde yaşamlarını sürdürmesine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler sonucu Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Çağlar, mahallelinin kendisine verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanacağını dile getirdi.

Nesrin Çağlar, "Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak. Edirne'de 24 mahalle var. Bu 24 mahallenin yönetimi için kadın adaylarımız oldu. Ancak içlerinden sadece ben seçilebildim. Geri kalan 23 mahallenin muhtarı erkek. Tek kadın muhtar ben seçildim. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Seçmenlerimin bana verdiği desteklerden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

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Edirne kadın muhtar Medrese Alibey Mahallesi Nesrin Çağlar yerel seçim

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