Edirne'nin 'Ulus Pazarı'na Yunan ve Bulgar turist akını

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı', Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Döviz kuru farkı dolayısıyla kendi araçları ya da turlar ile her cuma kente gelen turistler, kıyafetten züccaciyeye her ürünü uygun fiyata alarak, ülkelerine dönüyor.

Edirne'de cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yanı sıra Yunanistan ile Bulgaristan'dan da turistler geliyor. Yunan ve Bulgar turistler, pazarda kıyafetten züccaciye her ürünü doviz kuru farkı dolayısıyla uygun fiyatla satın alıyor. Pazarın kurulmasından 1 gün önce kente gelen Bulgar turistler, otel ve pansiyonları dolduruyor.

'ULUSLARARASI PAZAR'

Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışverişe gelenlerle 'Ulus Pazarı'nın uluslararası hale geldiğini söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor ve pazardaki yoğunluk ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yunan ve Bulgar turist akın akın pazara geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu ilgiden esnafımız çok memnun. Yerli vatandaşlarımız da pazarımıza büyük ilgi gösteriyor. Perşembe akşamından kentte alışverişe gelenler otel ve pansiyonlarda kalıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde de canlılık var. Pazarımızda mağaza fiyatına kaliteli ürünlerimiz mevcut. Satışlarımız iyi" diye konuştu.