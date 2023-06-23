Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar, fiyatları yüksek buluyor

Edirne'de döviz kuru farkı nedeniyle alışverişlerinin çoğunu serhat şehrinden yapan komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, son dönemde fiyatları yüksek buluyor. Bulgaristan vatandaşları Leva'nın Türk Lirası karşısında artmasıyla esnafın da zam yaptığını savunurken, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyatların normal olduğunu belirterek, "Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Esnaf ne yapsın?" dedi.