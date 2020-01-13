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  4. Edirne'ye şehit acısı düştü

Edirne'ye şehit acısı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

  IRAK?ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne?nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.

IRAK?ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne?nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri?nin Irak?ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK?lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Günay?ın şehit olduğu haberi ailesinin yaşadığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'e ateş düşürdü. Bayram'ın ailesine acı haber Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102'nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Zümriye, baba Tezcan, gözyaşları döktü. Şehidin anne ve babası fenalık geçirmesi üzerine evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti.
Şehit Bayram'ın evininin önüne dev Türk bayrağı asılırken, köylüler ve yakınları acı haberi alınca Günay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 3 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Bayram Günay'ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, "Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim" dediği öğrenildi. Bekar olan şehit Günay'ın bir erkek kardeşi olduğu belirtildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de şehit Bayram Günay?ın ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulundu.

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