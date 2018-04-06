Edis 12 yıllık sevgilisi Aylin Önce'den ayrıldı

İş hayatında başarılı işlere imza atan Edis, aynı performansı özel hayatında gösteremedi. Genç popçu, yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Aylin Önce ile yollarını ayırma kararı aldı. Edis’in yoğun iş temposundan dolayı ikilinin böyle bir yol ayrımına girdiği öğrenildi. Sevgililer, daha önce de kısa ayrılık yaşayıp barışmıştı.

EDİS'TEN REKOR ANLAŞMA

Genç popçu, iki farklı firmayla eklam filmi için el sıkıştı. Karşılığında 2 milyon TL aldı. 2018 Edis’in yılı oldu! ‘Çok Çok’la yakaladığı başarıyı ‘Roman’ adlı şarkısıyla perçinleyen başarılı popçu, reklamcıların da gözdesi oldu! Genç isim, yeni sezon için Yedigün ve isminin gizli tutulduğu bir firmayla masaya oturdu. Her iki ayrı reklam için 1 milyon TL’ye el sıkışan Edis, böylelikle toplamda 2 milyon TL’lik bir kazanç elde etti.