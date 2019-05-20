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Edis, Adanalıları coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:55 | Son Güncelleme

ADANA'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Edis, konser verdi.  Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda sahne alan pop müziğin sevilen seslerinden Edis, izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Edis, Adanalıları coşturdu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Edis, konser verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda sahne alan pop müziğin sevilen seslerinden Edis, izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Dansları ve şarkılarıyla binlerce Adanalıyı coşturan Edis, konserin sonunda alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı. Konser sırasında yapılan havai fişek gösterisi de geceye renk kattı.

FOTOĞRAFLI

Edis, Adanalıları coşturduEdis, Adanalıları coşturduEdis, Adanalıları coşturduEdis, Adanalıları coşturdu

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