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Edis: Belki siyasete girmek, bir parti lideri olmak isterim

26.12.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarısıyla dönemin iddialı isimleri arasında yer alan şarkıcı Edis Görgülü siyasete ilgi duyduğunu açıkladı. Edis açıklamasında "Siyasetteki kalıpları da yıkmak isterim aslında" dedi.

Edis: Belki siyasete girmek, bir parti lideri olmak isterim

Dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Edis ‘Biz Bize’ye konuk oldu.

"Albüm yetiştirme stresindeyim" diyen Edis sevenlerine müjdeyi verdi ve şunları söyledi: M"ayıs gibi çıkacak, bir yandan da İngilizce bir albüm düşünüyorum. Globalleşme hedefim var, zirvesine kadar zorlama derdindeyim. Sadece İngilizce değil, Türkçe ve Fransızca şarkılarla da global olmak istiyorum. Çok iyi, global bir şirketim var, ocak itibariyle ilk single'ı oradan yayınlayacağız. Hip hop bir şarkı, İstanbul'da belgesel tarzında bir de klip çekeceğiz."

Edis açıklamasında herkesi şaşırtan bir bilgi de verdi. Siyasetle çok ilgilendiğini söyleyen Edis "Belki siyasete girmek, bir parti lideri olmak isterim. Sosyoloji özel ilgi alanım. Siyasetteki kalıpları da yıkmak isterim aslında" yorumuyla şaşırttı.

"MEGASTAR TARKAN'A AİT BİR SIFAT"

Kendisine 'Megastar' denmesini kabul etmeyen Edis açıklamasında "Megastar, Tarkan'a ait bir sıfat, onu almıyorum üstüme. Süper starın da hikâyesi var. İki sanatçımız da yurt dışında büyük işler yaptıktan sonra aldılar bu unvanları. 'Ben Y kuşağının Megastarı'yım' dersem bütün o tecrübeyi üstüme almış olurum, ayıp olur. Ben sadece dönemimde başarılı, çalışkan, seyircisiyle bağı kuvvetli biriyim. İleride bana da bir unvan bulunmak isterse ona da talibim tabii. Ama star çıkarmak zorunda mıyız onu da bilmiyorum. Starız zaten, star gibi yaşıyoruz ama çok da çalışıyoruz. Işıltılı bir hayat var ama arka planda ben de çok çalışıyorum, çok yoruluyorum" dedi.


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