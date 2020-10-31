Edis, İzmir’de depreme yakalandı

İzmir’in Seferihisar açıklarında dün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çoğu İzmirli deprem sonrası sokağa dökülürken, yıkılan 17 binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Afetin gecesinde depremzedeler belirtilen toplanma alanlarında kalırken, günü birlik kente ziyaret gerçekleştirip, depreme yakalananlar da büyük korku yaşadı. O isimlerden biri şarkıcı Edis oldu. “BÖYLE KORKU YAŞAMADIM” Deprem sırasında İzmir’de olan pop müziğinin sevilen ismi Edis, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Edis, “Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım.” dedi.

Ünlülerden İzmir paylaşımları

Acun Ilıcalı: Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla..

Ata Demirer

İbrahim Tatlıses Dualarım sizinle

Yılmaz Erdoğan Geçmiş olsun İzmir.

Mert Fırat

Tarkan

Burcu Esmersoy Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle

Demet Evgar

Ajda Pekkan Geçmiş olsun Güzel İZMİRİM

Tuba Büyüküstün

Fazıl Say

Mustafa Sandal Geçmiş olsun canım güzel İzmirim

Gonca Vuslateri

İrem Derici

Pınar Altuğ Atacan Çok geçmiş olsun güzel İzmir’im

Alp Kırşan

Demet Akbağ

Hazer Amani

Funda Arar

Nergis Kumbasar

Haluk Levent

Amine Gülşe

Ahmet Kural

Beren Saat

Özcan Deniz

Çağan Irmak

Alişan

Gönül Yazar

Yıldız Çağrı Atiksoy

Begüm Kütük

İbrahim Büyükak

Demet Akalın

Murat Dalkılıç

Burcu Güneş

Hande Yener

Murat Cemcir