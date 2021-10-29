Edis'ten 'eski sevgili' itirafı! "Bana ilişki yaşamamayı öğretti"

Londra'da doğup henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Edis Görgülü, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Şarkıcı, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair şu ifadeleri kullandı: "Çocukluk dönemimde bunu daha çok düşünüyordum. Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı o zamanlar kafamda..."

"TÜRKİYE'DE BÜYÜMEK AVANTAJ SAĞLADI"

"Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum." Programın popüler bölümü 'Gözlerimin İçine Bak'ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren ünlü şarkıcı, "Hiç takıntın var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"KOKU TAKINTIM VAR"

"Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Evimde de hava temizleyiciler vardır, çok kokan bir arkadaşım gelirse direkt onun önüne oturturum!"

KONSERE 45 DAKİKADA HAZIRLANIYOR

Programın aynı bölümünde konser öncesi ritüellerinden de bahseden yıldız; "Konsere hazırlanmam yaklaşık bir 45 dakika sürüyor benim. Meditatif ritüellerim var nefes egzersizleri gibi bir de klasik ses açma sürecim var. Sahnedeki dans kondisyonumun iyi olması için her konser önce mutlaka koşarım" dedi.



Dansın en az müzik kadar hatta zaman zaman müzikten daha fazla bir şekilde hayatında olduğunu da vurgulayan Edis; "Küçüklüğümden beri dans hayatımın içerisinde, hip-hop dans yaptığım kadar halk oyunlarıyla da ilgiliydim okul zamanları" dedi ve devam etti:



"KARADENİZ YÖRESİNE KAYIYORUM"

"Antep, Kafkas gibi pek çok yöreyi oynadım halk oyunlarında da. Hatta kas hafızası o kadar yer etmiş ki zaman zaman sahnede bazı figürler yaparken mesela Karadeniz yöresine kaydığımı hissediyorum."

"İLİŞKİ YAŞAMAMAYI ÖĞRENDİM"

Ünlü popu, Selim'in "En son ilişkinden ne öğrendin?" sorusuna verdiği, "En son ilişkim bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti" cevabıyla hem izleyenleri güldürmeyi, hem de akıllarda soru işareti bırakmayı başardı.



