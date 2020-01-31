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Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Edis, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu" yanıtını verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Edis, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Edis'ten video açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Arkadaşlarıyla vakit geçiren Edis, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, şu yanıtı verdi:
Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı.
Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok.
Öte yandan Edis, geçtiğimiz hafta İskenderun'da askerlik görevini tamamlamıştı.
Popçu, konuyla ilgili, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim" açıklamasını yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
edis, ifşa videosu, açıklama,

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