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Ediz Gürel’den tarihî başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Yetiştirdiği sporcularla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan bir sporcu daha zirveye çıktı.

Ediz Gürel’den tarihî başarı

Yetiştirdiği sporcularla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan bir sporcu daha zirveye çıktı. Büyükşehirli satranç sporcusu Ediz Gürel, 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
20 ülkeden 306 sporcunun yarıştığı 2019 Avrupa Okullar Şampiyonası Romanya’nın Mamaia kentinde düzenlendi. Şampiyonada Türkiye Milli takımı ile mücadele eden Ediz Gürel, ‘11 Yaş Genel’ kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Toplam 8 madalya kazanan Türkiye Satranç Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz ile turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Ediz Gürel’den tarihî başarı

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