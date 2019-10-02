HABER

Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Sinema sanatçısı Ediz Hun'un ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı "On Küçük Zenci" adlı oyun, 11 Ekim'de Ak'la Kara Tiyatro'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie'nin kaleme aldığı "On Küçük Zenci" adlı eserinden uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim'de Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da yapılacak.

Burak Karaman'ın yönettiği oyunda Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği "On Küçük Zenci"nin dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostümlerini Akın Tezer Tunalı ve ışık tasarımını Gökhan Arsın ile Ahmet Güleryüz hazırladı.

Oyun, 12 Ekim ve 13 Ekim'de de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Göçmen balıkların 'kavga' anını görüntülediGöçmen balıkların 'kavga' anını görüntüledi
Otizmli Ali,'ye itfaiyecilerden sürpriz ziyaretOtizmli Ali,'ye itfaiyecilerden sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ak'la Kara Tiyatro ediz hun On Küçük Zenci

En Çok Okunan Haberler

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.