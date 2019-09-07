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Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bursa’da Nostaljik Sinema etkinliğinde bir araya gelen Limak Enerji Grubu çalışanları, Yeşilçam’ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun ile birlikte 1971 yapımı Güllü filmini seyretti.Enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu, çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve kurum aidiyetini güçlendirmek için “nostaljik yazlık sinema” etkinliği gerçekleştirdi.

Bursa’da Nostaljik Sinema etkinliğinde bir araya gelen Limak Enerji Grubu çalışanları, Yeşilçam’ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun ile birlikte 1971 yapımı Güllü filmini seyretti.
Enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu, çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve kurum aidiyetini güçlendirmek için “nostaljik yazlık sinema” etkinliği gerçekleştirdi. UEDAŞ Genel Müdürlük kampüsünde mesai bitimi sonrası bir araya gelen Limak Enerji çalışanları, yaza veda niteliğindeki yazlık sinemanın keyfini çıkardı. Beyazperdenin kurulmasıyla kendileri için hazırlanan sandalyelere geçen çalışanlar, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği 1971 yapımı Güllü filmini seyretti. Söz konusu filmde, Türkan Şoray ile başrolü paylaşan Türk Sinemasının unutulmaz aktörlerinden Ediz Hun da Limak Enerji çalışanlarıyla birlikte filmi izledi. Ediz Hun’la tanışma imkânı yakalayan çalışanlar, kendisiyle çekildikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştirdi.
Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ile UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’nın da katıldığı organizasyonda film gösterimi öncesi selamlama konuşmasını yapan Ediz Hun, “Bursa’yı çok eskiden tanıyan biri olarak 60’lı, 70’li , 80’li yıllarını çok iyi bilirim. Bu şehirde filmler çektik ve çok anılarımız oldu. Gerek tarihi gerek tabiatıyla özel olan bir şehirde bulunmaktan oldukça mutluyum. Limak Enerji Grubu’nun bu nazik davetinden büyük onur duydum. Biz bugün varız , yarın olmayabiliriz. Böyle organizasyonların düzenlenerek bizlerin toplumla arasında etkileşim oluşturulması takdir edilesi bir hareket” diye konuştu.

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu

Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu
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